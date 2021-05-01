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Подготовка к Евро-2020: Шевченко дополнительно вызвал Коноплянка в сборную Украины

Подготовка к Евро-2020: Шевченко дополнительно вызвал Коноплянка в сборную Украины

Киев  •  УНН

 • 13721 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко дополнил ростер сборной Украины в ходе подготовки к Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ.

Что известно

Шевченко решил добавить в расширенный список футболистов, которые будут готовиться к финальному турниру Евро-2020, опытного игрока национальной команды Евгения Коноплянку, который защищает цвета донецкого "Шахтера".

Сейчас полузащитник, на счету которого 86 игр и 21 гол за "сине-желтых", проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, случившийся во время мартовского сбора национальной команды.

Если вингер восстановится и будет готов взяться за работу, он присоединится к лагерю главной команды, которая в период с 15 мая по 8 июня будет готовиться к Евро в Харькове.

Заметим, что в течение периода с 15 мая по 8 июня сборная Украины проведет три товарищеских встречи на домашних аренах: 23 мая - с Бахрейном, 3 июня - с Северной Ирландией и 7 июня - с Кипром.

Ранее Шевченко выбрал 35 исполнителей к расширенной заявки сборной Украины. 

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