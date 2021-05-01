Підготовка до Євро-2020: Шевченко довикликав Коноплянку в збірну України

Що відомо

Шевченко вирішив додати до розширеного списку футболістів, що готуватимуться до фінального турніру Євро-2020, досвідченого гравця національної команди Євгена Коноплянку, який захищає кольори донецького "Шахтаря".



Нині півзахисник, на рахунку якого 86 ігор та 21 гол за "синьо-жовтих", проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, що трапився під час березневого збору національної команди.

Якщо вінгер відновиться і буде готовий узятися до роботи, він приєднається до табору головної команди, яка в період з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро в Харкові.

Зауважимо, що упродовж періоду з 15 травня по 8 червня збірна України проведе три товариські зустрічі на домашніх аренах: 23 травня — з Бахрейном, 3 червня — з Північною Ірландією та 7 червня — з Кіпром.

Раніше Шевченко обрав 35 виконавців до розширеної заявки збірної України.