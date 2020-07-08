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Подготовка к отопительному сезону в Киеве: на замену теплосетей выделили 450 млн грн

Подготовка к отопительному сезону в Киеве: на замену теплосетей выделили 450 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13683 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Киеве планируют заменить более 100 км теплосетей при подготовке к следующему отопительному сезону. На это выделили 450 млн грн. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Готовим тепловое хозяйство к следующему отопительному сезону. Всего в этом году планируем заменить более 100 км теплосетей на 28 локациях. На это город выделил большие деньги - 450 млн грн. Киевский теплоэнергетический комплекс входит в тройку крупнейших в Европе. Но более 80% сетей в столице не обновляли десятками лет. Они в очень изношенном состоянии. Это стало причиной постоянных аварий, так называемых гейзеров, бьющих на улицах и на наших мостах. Это стало также одной из причин, почему мы в 2018 году не продлили соглашение с "Киевэнерго" и вернули теплоэнергетический комплекс в управление общества", - сказал Кличко.

Он отметил, что уже идут работы на проспекте Академика Глушкова. Также планируется работы на Виноградаре, Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и в центре Киева.

Напомним, в июне украинские семьи привлекли более 270 млн грн в программе "теплых кредитов".

Украинские Национальные Новости

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