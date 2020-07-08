Підготовка до опалювального сезону у Києві: на заміну тепломереж виділили 450 млн грн

“Готуємо теплове господарство до наступного опалювального сезону. Загалом цього року плануємо замінити понад 100 км тепломереж на 28 локаціях. На це місто виділило великі гроші - 450 млн грн. Київський теплоенергетичний комплекс входить в трійку найбільших в Європі. Але більше ніж 80% мереж в столиці не оновлювали десятками років. Вони в дуже зношеному стані. Це стало причиною постійних аварій, так званих гейзерів, що б’ють на вулицях та на наших мостах. Це стало також однією з причин, чому ми в 2018 році не продовжили угоду з “Київенерго” і повернули теплоенергетичний комплекс в управління громади”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що вже йдуть роботи на проспекті Академіка Глушкова. Також планують роботи на Виноградарі, Троєщині, Нивках, Теремках, Борщагівці і у центрі Києва.

Нагадаємо, у червні українські родини залучили понад 270 млн грн у програмі "теплих кредитів".