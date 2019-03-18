Подготовительное заседание по делу хищения средств "Укрзализнычпостач" не состоялось
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Подготовительное заседание суда в уголовном производстве по хищению средств государственного предприятия "Укрзализнычпостач" не произошло из-за занятости защитника в другом производстве. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
"18 марта 2019 года в Соломенском районном суде города Киева назначено подготовительное судебное заседание по делу организатора завладения в 2014-2016 годах средствами государственного предприятия "Укрзализнычпостач" в сумме 41,4 млн гривен. Однако указанное заседание не состоялось в связи с занятостью защитника обвиняемого в другом судебном процессе", - говорится в сообщении.
Как отметили в САП, сам обвиняемый находится в розыске и уже два с половиной года скрывается за границей.
Следующее заседание назначено на 14:30 7 мая.
Отмечено, что обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд в апреле 2018 года.
Согласно выдвинутым обвинениям, бенефициарный владелец нескольких коммерческих предприятий организовал хищение средств государства во время государственных закупок элементов креплений для железнодорожных путей путем их реализации по завышенным ценам: в 2014 году - на сумму 21,4 млн гривен и в 2015 году - на сумму более 20 млн гривен. Кроме того, указанные лица в 2016 году пытались таким же образом завладеть средствами предприятия на сумму 43 млн гривен.
Уголовные производство в отношении других участников преступления также находятся на рассмотрении того же суда. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о присоединении к ним обвинительного акта в отношении организатора указанных преступных схем, который находится в розыске и в отношении которого осуществлялось специальное досудебное расследование.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении двум должностным лицам государственного предприятия "Укрзализнычпостач", являющегося филиалом "Укрзализныци", а также директору и финдиректору группы компаний из-за незаконного завладения 20 млн грн предприятия "Укрзализнычпостач".