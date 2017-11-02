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НАБУ повідомило про підозру чотирьом особам у заволодінні 20 млн грн "Укрзалізничпостач"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру двом посадовцям державного підприємства “Укрзалізничпостач”, що є філією “Укрзалізниці”, а також директору та фіндиректору групи компаній через незаконне заволодіння 20 млн грн підприємства “Укрзалізничпостач”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

За версією слідства, поінформували в НАБУ, упродовж 2014 року службові особи ДП “Укрзаліничпостач” вступили у попередню змову з представниками одного з приватних підприємств, яке мало намір постачати метизну продукцію для потреб “Укрзалізниці”.

“За домовленістю службові особи „УЗ“ допомогли обраному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. Внаслідок цього, за версією слідства, „Укрзалізниці“ було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн”, — зазначили у відомстві.

Таким чином, зазначили у НАБУ, повідомлено про підозру заступнику директора ДП “Укрзалізничпостач”, члену комітету з конкурсних торгів, дії якого кваліфіковані за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”);

— начальника управління закупівельних процедур ДП “Укрзалізничпостач”, члена комітету з конкурсних торгів (ч.5 ст.191 КК України);

— директора підприємства-постачальника, дії якого кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 (“Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”), ч. 3 ст. 212 (“Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів”) КК України;

— фінансового директора групи компаній, до якої входило підприємство-постачальник (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212).

Крім того, за повідомленням Бюро, наразі детективи встановлюють місцезнаходження ще однієї особи, ймовірно причетної до вчинення злочину, для повідомлення їй про підозру у встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України спосіб.

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