НАБУ повідомило про підозру чотирьом особам у заволодінні 20 млн грн "Укрзалізничпостач"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру двом посадовцям державного підприємства “Укрзалізничпостач”, що є філією “Укрзалізниці”, а також директору та фіндиректору групи компаній через незаконне заволодіння 20 млн грн підприємства “Укрзалізничпостач”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
За версією слідства, поінформували в НАБУ, упродовж 2014 року службові особи ДП “Укрзаліничпостач” вступили у попередню змову з представниками одного з приватних підприємств, яке мало намір постачати метизну продукцію для потреб “Укрзалізниці”.
“За домовленістю службові особи „УЗ“ допомогли обраному ТОВ перемогти у конкурсних торгах, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, що на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. Внаслідок цього, за версією слідства, „Укрзалізниці“ було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн”, — зазначили у відомстві.
Таким чином, зазначили у НАБУ, повідомлено про підозру заступнику директора ДП “Укрзалізничпостач”, члену комітету з конкурсних торгів, дії якого кваліфіковані за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”);
— начальника управління закупівельних процедур ДП “Укрзалізничпостач”, члена комітету з конкурсних торгів (ч.5 ст.191 КК України);
— директора підприємства-постачальника, дії якого кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 (“Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”), ч. 3 ст. 212 (“Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів”) КК України;
— фінансового директора групи компаній, до якої входило підприємство-постачальник (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212).
Крім того, за повідомленням Бюро, наразі детективи встановлюють місцезнаходження ще однієї особи, ймовірно причетної до вчинення злочину, для повідомлення їй про підозру у встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України спосіб.