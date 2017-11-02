НАБУ сообщил о подозрении четырем лицам в завладении 20 млн грн "Укрзализнычпостач"

По версии следствия, сообщили в НАБУ, за 2014 год должностные лица ГП "Укрзалиничпостач" вступили в предварительный сговор с представителями одного из частных предприятий, которое намеревалось поставить метизную продукцию для нужд "Укрзализныци".

"По договоренности должностные лица "УЗ" помогли выбранному ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные. В результате, по версии следствия, "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн ", - отметили в ведомстве.

Таким образом, отметили в НАБУ, сообщено о подозрении заместителю директора ГП "Укрзализнычпостач", члену комитета по конкурсным торгам, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")

- начальника управления закупочных процедур ГП "Укрзализнычпостач", члена комитета по конкурсным торгам (ч.5 ст.191 УК Украины);

- директор предприятия-поставщика, действия которого квалифицированы по ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей") УК Украины;

- финансового директора группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212).

Кроме того, по сообщению Бюро, пока детективы устанавливают местонахождение еще одного человека, вероятно причастного к совершению преступления, для сообщения ему о подозрении в установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины образом.