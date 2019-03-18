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Підготовче засідання у справі розкрадання коштів "Укрзалізничпостач" не відбулося

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Підготовче засідання суду в кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів державного підприємства "Укрзалізничпостач" не відбулося через зайнятість захисника в іншому провадженні. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

Підготовче засідання у справі розкрадання коштів "Укрзалізничпостач" не відбулося

"18 березня 2019 року у Солом’янському районному суді міста Києва призначено підготовче судове засідання у справі організатора заволодіння у 2014-2016 роках коштами державного підприємства "Укрзалізничпостач" у сумі 41,4 млн гривень. Проте вказане засідання не відбулось у зв’язку із зайнятістю захисника обвинуваченого у іншому судовому процесі", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили у САП, сам обвинувачений перебуває у розшуку і вже два з половиною роки переховується за кордоном.

Наступне засідання призначено на 14:30 7 травня.

Зазначено, що обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлений до суду у квітні 2018 року.

Згідно з висунутим обвинуваченням, бенефіціарний власник кількох комерційних підприємств організував розкрадання коштів держави під час державних закупівель елементів кріплень для залізничної колії шляхом їх реалізації за завищеними цінами: у 2014 році – на суму 21,4 млн гривень та у 2015 році – на суму понад 20 млн гривень. Крім того, вказані особи у 2016 році намагалися в такий самий спосіб заволодіти коштами підприємства на суму 43 млн гривень.

Кримінальні провадження стосовно інших учасників злочину також перебувають на розгляді того ж суду. Раніше суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про приєднання до них обвинувального акту стосовно організатора вказаних злочинних схем, який перебуває у розшуку і щодо якого здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру двом посадовцям державного підприємства "Укрзалізничпостач", що є філією "Укрзалізниці", а також директору та фіндиректору групи компаній через незаконне заволодіння 20 млн грн підприємства "Укрзалізничпостач".

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