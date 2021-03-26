Подстрекал военных к госизмене во время оккупации Крыма: заместителю командующего ЧФ РФ объявили подозрение

Цитата:

"... сообщено о подозрении контр-адмиралу заместителю командующего Черноморского флота Военно-морского флота Вооруженных сил РФ в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, в ходе досудебного расследования установлено, что "с 20 по 25 марта 2014 года во время активной фазы оккупации Крыма подозреваемый открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта". При этом, как отмечается, "он обещал мгновенное повышение зарплат и карьерный рост, а также угрожал применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия".

"Кроме того, заместитель командующего флота проводил "допросы" захваченных украинских офицеров, которые удерживались на гауптвахте ЧФ РФ, подстрекая их к государственной измене", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

В прошлом году против вице-адмирала ЧФ РФ открыли производство за подстрекательство украинских офицеров к госизмене.