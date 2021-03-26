Підбурював військових до держзради під час окупації Криму: заступнику командувача ЧФ РФ оголосили підозру

Цитата:

"... повідомлено про підозру контр-адміралу заступнику командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту Збройних сил РФ у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до вчинення державної зради та пособництві у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, під час досудового розслідування встановлено, що "з 20 по 25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму підозрюваний відкрито та зухвало підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування Військово-морських сил Збройних сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту". При цьому, як зазначається, "він обіцяв миттєве підвищення зарплат та кар’єрне зростання, а також погрожував застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї".

"Окрім того, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради", - додали в Офісі Генпрокурора.

Доповнення

Торік проти віце-адмірала ЧФ РФ відкрили провадження за підбурювання українських офіцерів до держзради.