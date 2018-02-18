Под известным шедевром Пикассо нашли еще одну картину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В США исследователи использовали новый метод сканирования и под шедевром Пикассо “Сидящая женщина” нашли еще одну картину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Открытие сделали в Американской ассоциации содействия развитию науки в Остине, штат Техас. Под картиной, написанной масляными красками, оказался ландшафт Барселоны, который художник использовал, как базу.
“Это поможет нам датировать картину и определить, где она была создана”, — заявил Кеннет Бруммель куратор института искусства Онтарио.
Пейзаж под рисунком повернут на 90 градусов. Очертания холмов стали спиной женщины. Также она вобрала в себя формы каталонской местности.
“Новый флуоресцентный рентген дешевле, чем другие альтернативные системы сканирования. Он портативный, что делает его доступным для любой галереи”, — отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, злоумышленники вернули французской виолончелистке Давид Гайар виолончель XVIII века стоимостью 1,3 млн. евро, которая была похищена из ее дома в пригороде Парижа несколько дней назад.