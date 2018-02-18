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Під відомим шедевром Пікассо знайшли ще одну картину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У США дослідники використовували новий метод сканування і під шедевром Пікассо “Сидяча жінка” знайшли ще одну картину. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Відкриття зробили в Американській асоціації сприяння розвитку науки в Остіні, штат Техас. Під картиною, написаною олійними фарбами, виявився ландшафт Барселони, який художник використовував, як базу.

“Це допоможе нам датувати картину і визначити, де вона була створена”, — заявив Кеннет Бруммель куратор інституту мистецтва Онтаріо.

Пейзаж під малюнком повернуть на 90 градусів. Обриси пагорбів стали спиною жінки. Також вона увібрала в себе форми каталонської місцевості.

“Новий флуоресцентний рентген дешевше, ніж інші альтернативні системи сканування. Він портативний, що робить його доступним для будь-якої галереї”, — наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНН, зловмисники повернули французькій віолончелістці Офелі Гаяр віолончель XVIII століття вартістю 1,3 млн євро, яка була викрадена з її будинку в передмісті Парижа кілька днів тому.

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