Под Прилуками ВСУ разгромили оккупантов и захватили их технику
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Под Прилуками украинские военные разбили колонну российских оккупантов и завладели их техникой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".
Цитата
"Под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную группу орков. Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну - подбили", - говорится в сообщении.
Напомним
В Киевской области в Бучанском районе украинские военные подбили вертолет российских оккупантов Ка-52.