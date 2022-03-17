Під Києвом українські військові підбили гелікоптер окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Київській області в Бучанському районі українські військові підбили гелікоптер російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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"В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернутися, їх бойова задача зірвана", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Українська ППО знищила над Дніпропетровщиною два літаки російських окупантів.