Під Києвом українські військові підбили гелікоптер окупантів

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"В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернутися, їх бойова задача зірвана", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українська ППО знищила над Дніпропетровщиною два літаки російських окупантів.