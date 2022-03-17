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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Під Києвом українські військові підбили гелікоптер окупантів

Під Києвом українські військові підбили гелікоптер окупантів

Київ • УНН

 • 89917 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Київській області в Бучанському районі українські військові підбили гелікоптер російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Цитата

"В 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено. Загарбники були вимушені повернутися, їх бойова задача зірвана", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українська ППО знищила над Дніпропетровщиною два літаки російських окупантів.

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