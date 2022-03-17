Українська ППО знищила над Дніпропетровщиною ще два ворожих літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Повітряні сили ЗСУ засобами ППО знищили вночі ще два літаки російських окупантів - на Дніпропетровщині, повідомляє Повітряне Командування "Схід", пише УНН.
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"Починаємо ранок з добрих новин. Вночі над Дніпропетровщиною засобами ППО Повітряних Сил знищено два ворожих літаки", - вказали у командуванні.
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За попередню добу, 16 березня, завдяки майстерності зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено десять повітряних цілей противника: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.