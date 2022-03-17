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Украинская ПВО уничтожила над Днепропетровской областью еще два вражеских самолета

Киев • УНН

 • 98464 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Воздушные силы ВСУ средствами ПВО уничтожили ночью еще два самолета российских оккупантов - в Днепропетровской области, сообщает Воздушное Командование "Восток", пишет УНН.

Цитата

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровской областью средствами ПВО Воздушных Сил уничтожено два вражеских самолета", - указали в командовании.

Дополнение

За предыдущие сутки, 16 марта, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация по типу еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется.

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