Под Киевом украинские военные подбили вертолет оккупантов

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"В 11:45 было обнаружено два вражеские вертолета, которые вошли в зону поражения украинских войск. В результате работы наших ПВО Сухопутных войск один вертолет противника был поврежден. Захватчики были вынуждены вернуться, их боевая задача сорвана", — говорится в сообщении.

Напомним

Украинская ПВО уничтожила над Днепропетровской областью два самолета российских оккупантов.