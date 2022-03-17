Під Прилуками ЗСУ розгромили окупантів та захопили їхню техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Під Прилуками українські військові розбили колону російських окупантів та заволоділи їхньою технікою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".
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"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили", — ідеться у повідомленні.
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