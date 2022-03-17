Під Прилуками ЗСУ розгромили окупантів та захопили їхню техніку

ukru
Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
Ексклюзив
06:08 • 543 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 61053 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 127252 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 152967 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 203837 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197234 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185186 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157340 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118540 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110760 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 52459 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 54712 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 45683 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 51118 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 47265 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 1179 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 208019 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 332701 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 590466 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 532488 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58748 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99501 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126631 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149220 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162405 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Під Прилуками ЗСУ розгромили окупантів та захопили їхню техніку

Під Прилуками ЗСУ розгромили окупантів та захопили їхню техніку

Київ • УНН

 • 89012 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Під Прилуками українські військові розбили колону російських окупантів та заволоділи їхньою технікою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".

Цитата

"Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків. Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган". Ще одну - підбили", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Київській області в Бучанському районі українські військові підбили гелікоптер російських окупантів Ка-52. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33