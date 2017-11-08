Под Воздухофлотским мостом, в Киеве горела теплотрасса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вечером 7 ноября под Воздухофлотском мостом в Киеве загорелась теплотрасса. Предварительная причина возгорания - поджог бездомными, которые поселились в одном из люков поблизости. Об этом на своей странице в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua, передает УНН.
"На другой стороне дороги рядом с Воздухофлотским мостом было еще одно место возгорания. Сначала мы тушили пожар там - так как эта теплотрасса связаны между собой. Через длительных сроков эксплуатации труба бы не загорелась. Мы уверены, что эти два пожара - результат проживания в люке бездомных, которые просто могли закурить ", - сообщили пожарные на месте возгорания.
Отмечается что, поджигают теплотрассу уже не в первый раз. Ранее люк вблизи теплотрассы даже накрывали бетонной плитой, что не помешало бездомным снять ее, пролезть под землю и своими действиями спровоцировать пожар.
Напомним, в Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на Караваевых дачах у Радиорынке.