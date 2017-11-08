Под Воздухофлотским мостом, в Киеве горела теплотрасса

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51629 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119056 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104037 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106775 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105651 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96108 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104459 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102265 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Под Воздухофлотским мостом, в Киеве горела теплотрасса

Под Воздухофлотским мостом, в Киеве горела теплотрасса

Киев  •  УНН

 • 12556 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вечером 7 ноября под Воздухофлотском мостом в Киеве загорелась теплотрасса. Предварительная причина возгорания - поджог бездомными, которые поселились в одном из люков поблизости. Об этом на своей странице в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua, передает УНН.

"На другой стороне дороги рядом с Воздухофлотским мостом было еще одно место возгорания. Сначала мы тушили пожар там - так как эта теплотрасса связаны между собой. Через длительных сроков эксплуатации труба бы не загорелась. Мы уверены, что эти два пожара - результат проживания в люке бездомных, которые просто могли закурить ", - сообщили пожарные на месте возгорания.

Отмечается что, поджигают теплотрассу уже не в первый раз. Ранее люк вблизи теплотрассы даже накрывали бетонной плитой, что не помешало бездомным снять ее, пролезть под землю и своими действиями спровоцировать пожар.

Напомним, в Киеве произошел масштабный прорыв теплотрассы на Караваевых дачах у Радиорынке.

 

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