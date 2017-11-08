Під Повітрофлотським мостом у Києві горіла теплотраса

"На іншій стороні дороги поруч з Повітрофлотським мостом було ще одне місце загоряння. Спочатку ми гасили пожежу там - так як ця теплотраса пов'язана між собою. Через тривалих термінів експлуатації труба б не загорілася. Ми впевнені, що ці дві пожежі - результат проживання в люку безхатьків, які просто могли закурити ", - повідомили пожежники на місці загоряння.

Зазначається що, підпалюють теплотрасу вже не в перший раз. Раніше люк поблизу теплотраси навіть накривали бетонною плитою, що не завадило бездомним зняти її, пролізти під землю і своїми діями спровокувати пожежу.

Нагадаємо, у Києві стався масштабний порив теплотраси на Караваєвих дачах біля Радіоринку.