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Под Одессой неизвестные жестоко избили депутата из Херсонской области

Киев • УНН

 • 52879 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль депутата из Херсонской области, который находился там с женой, и напали на супругов. За жизнь мужчины борются врачи. Об этом информирует полиция Одесской области, передает УНН.

Под Одессой неизвестные жестоко избили депутата из Херсонской области

Цитата

“Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 Ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению”, — говорится в сообщении.

Детали

Событие произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Начато досудебное расследование. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним

19 октября в Киеве человек ворвался в приемную депутата городского совета столицы от “Слуги Народа” и разбил имущество, полиция открыла дело.

Также в июле в городе Коростень, Житомирская область, трое неизвестных избили и отобрали личные вещи в депутата городского совета от партии “Слуга Народа” Андрея Недашковского.

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