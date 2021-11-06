Под Одессой неизвестные жестоко избили депутата из Херсонской области

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“Мужчина в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 Ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению”, — говорится в сообщении.

Детали

Событие произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.

Начато досудебное расследование. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним

19 октября в Киеве человек ворвался в приемную депутата городского совета столицы от “Слуги Народа” и разбил имущество, полиция открыла дело.



Также в июле в городе Коростень, Житомирская область, трое неизвестных избили и отобрали личные вещи в депутата городского совета от партии “Слуга Народа” Андрея Недашковского.