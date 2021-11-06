Під Одесою невідомі жорстоко побили депутата з Херсонської області

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“Чоловік у важкому стані в медичному закладі, за його життя борються лікарі. Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи, причетні до злочину”, — йдеться в повідомленні.

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Подія сталася у передмісті Одеси. Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали на нього і спричинили тілесні ушкодження водію і пасажирці. Наразі чоловік знаходиться у важкому стані, за його життя борються медики.

Розпочато досудове розслідування. Поліцейські вживають заходів по встановленню та затриманню осіб, причетних до злочину. Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо

19 жовтня у Києві чоловік увірвався у приймальню депутатки міської ради столиці від “Слуги Народу” і потрощив майно, поліція відкрила справу.



Також у липні у місті Коростень, Житомирська область, троє невідомих побили та відібрали особисті речі в депутата міської ради від партії “Слуга Народу” Андрія Недашківського.