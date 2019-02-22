Под новые национальные природные парки в Украине отдали более 32 тыс. Га
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В течение последних лет в Украине было создано ряд национальных природных парков и расширен территории уже существующих, в том числе за счет лесов Государственного агентства лесных ресурсов - на 32,4 тыс. Га. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь в Киеве во время презентации публичного отчета, передает корреспондент.
"За последние годы Гослесагентства согласовало указы Президента о создании, в том числе за счет лесов Гослесагентства, таких национальных природных парков, как Каменская Сечь, Нобельский, Бойкивщина, Кременские леса общей площадью 32,4 тыс. Га, а также согласовало указы Президента о расширении Олешковских песков, Днепровского каньона, Лужанского национального природного парка, парка Синевир и т.д. ", - рассказал Бондарь.
Он отметил, что сейчас лесные территории является основным источником увеличения природно-заповедного фрнду государства.
Как сообщал УНН, Украина в первой 10-ке европейских стран по количеству лесов .