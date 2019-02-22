Під нові національні природні парки в Україні віддали понад 32 тис. га
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Впродовж останніх років в Україні було утворено низку національних природних парків та розширено території вже існуючих, у тому числі за рахунок лісів Державного агентства лісових ресурсів, - на 32,4 тис. га. Про це повідомив заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар у Києві під час презентації публічного звіту, передає кореспондент УНН.
“За останні роки Держлісагенство погодило укази Президента про створення, у тому числі за рахунок лісів Держлісагенства, таких національних природних парків, як Кам'янська Січ, Нобельський, Бойківщина, Кременські ліси загальною площею 32,4 тис. га, а також погодило укази Президента про розширення Олешківських пісків, Дніпровського каньйону, Лужанського національного природного парку, парку Синевир, тощо”, - розповів Бондар.
Він зазначив, що наразі лісові території є основним джерелом збільшення природно-заповідного фрнду держави.
Як повідомляв УНН, Україна у першій 10-ці європейських країн за кількістю лісів.