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Ночная атака рф на Одесскую область: на переправе в Румынию был автобус с детьми - СМИ

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Киев • УНН

 • 1128729 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во время российского удара “шахедами” по югу Одесской области пострадала паромная переправа через Дунай “Орловка-Исакча” между Украиной и Румынией. В момент объявления тревоги там как раз пересекали границу два автобуса, один из них был с детьми. Об этом изданию “Радио Свобода” рассказал основатель паромного комплекса “Орловка” Юрий Димчогло, передает УНН

Цитата

“Да было два автобуса, один на въезд в Украину, один на выезд. Тот, что на выезд, был с детками. Его быстро оформили, посадили на румынский паром, который уже практически отходил от берега, в начале ударов. Слава Богу, что на пункте пропуска не было этого автобуса с детьми. Потому что я не знаю, что бы было”, — рассказал Димчогло.

Детали

Второй автобус, по словам Димчогло, оформили за 10 минут. Когда он отъезжал начались удары. Из-за атаки российских дронов в автобусе треснуло стекло. Димчогло отметил, что пострадали только водители, остальные пассажиры остались невредимыми.

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Атака произошла около двух часов ночи. Как рассказал основатель переправы, между воздушной тревогой и самой атакой российских дронов прошло 10-15 минут. Пограничники среагировали быстро и вывели с территории пункта пересечения общественный транспорт. Поэтому из-за этой атаки, по данным Димчогло, были изуродованы только грузовики (около трех десятков), окна в административных зданиях, и немного повреждены складские помещения возле переправы. Основные попадания, по словам Димчогло, пришлись в зоне таможни, особенно на въезде в Украину.

Напомним

Ранее Министерство национальной обороны Румынии осудило ночную атаку дронами российских войск в районе границы с Украиной. Соответствующее заявление пресс-служба министерства опубликовала в соцсети Х.

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