Ночная атака рф на Одесскую область: на переправе в Румынию был автобус с детьми - СМИ

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во время российского удара “шахедами” по югу Одесской области пострадала паромная переправа через Дунай “Орловка-Исакча” между Украиной и Румынией. В момент объявления тревоги там как раз пересекали границу два автобуса, один из них был с детьми. Об этом изданию “Радио Свобода” рассказал основатель паромного комплекса “Орловка” Юрий Димчогло, передает УНН