Нічна атака рф на Одещину: на переправі до Румунії був автобус із дітьми - ЗМІ

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“Та було два автобуси, один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було”, — розповів Дімчогло.



Деталі

Другий автобус, за словами Дімчогло, оформили за 10 хвилин. Коли він від’їжджав почалися удари. Через атаку російських дронів в автобусі тріснуло скло. Дімчогло зазначив, що постраждали лише водії, решта пасажирів лишились неушкодженими.

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Атака сталася близько другої години ночі. Як розповів засновник переправи, між повітряною тривогою і самою атакою московитів пройшло 10-15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко і вивели з території пункту перетину громадський транспорт. Тож через цю атаку, за даними Дімчогло, були понівечені лише вантажівки (близько трьох десятків), вікна в адміністративних будівлях, та трохи пошкоджені складські приміщення біля переправи. Основні попадання, за словами Дімчогло, прийшлися в зоні митниці, особливо на в’їзді в Україну.

Нагадаємо

Раніше Міністерство національної оборони Румунії засудило нічну атаку дронами російських військ у районі кордону з Україною. Відповідну заяву пресслужба міністерства опублікувала у соцмережі Х.