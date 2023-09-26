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Кіпер: На Одещині відновлюють поромний комплекс, що постраждав внаслідок нічної атаки рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. В ніч на сьогодні російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок влучань руйнувань зазнала припортова інфраструктура, будівля пункту пропуску, складські приміщення. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Кіпер уточнив, що пункт пропуску наразі не працює. Його роботу призупинено до завершення слідчих дій.

«Щодо пункту пропуску – то з румунською стороною ми на постійному контакті. Але, на щастя, ніякої шкоди для румунської сторони завдано не було. Тому ми своїми силами відпрацьовуємо постраждалу частину поромного комплексу, щоб він й надалі стабільно функціонував», - розповів він.

Кіпер нагадав, що внаслідок попередньої атаки рф на Одещину значних пошкоджень зазнав Морський вокзал та готель Одеса-Кемпінські.

«Щодо готелю - до цього часу проводяться слідчі дії, тож ми не розуміємо можливість його подальшого функціонування. Чекаємо на висновки експертів. Робити передчасні висновки неправильно. Роботи багато, комплекс - об’ємний, і щоб перевірити все - потрібен час. Спеціалісти знають свою роботу, чекаємо від них деталізації всіх процесів», - розповів очільник ОВА.

Також Кіпер прокоментував ситуацію з портовою інфраструктурою області.

«Щодо порту Південний та порту Чорноморськ, це - потужні порти, одні із найбільших портів у Європі. Пошкодження, які вони постійно отримують, додають спаду їх потужностям. Але, в разі необхідності, ми докладено усіх зусиль, аби вони могли функціонувати, забезпечувати експорт і імпорт», - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нічна атака на Одещину: ворог поцілив у припортову інфраструктуру, є постраждалі

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