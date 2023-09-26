Кіпер: На Одещині відновлюють поромний комплекс, що постраждав внаслідок нічної атаки рф

Деталі

Кіпер уточнив, що пункт пропуску наразі не працює. Його роботу призупинено до завершення слідчих дій.

«Щодо пункту пропуску – то з румунською стороною ми на постійному контакті. Але, на щастя, ніякої шкоди для румунської сторони завдано не було. Тому ми своїми силами відпрацьовуємо постраждалу частину поромного комплексу, щоб він й надалі стабільно функціонував», - розповів він.

Кіпер нагадав, що внаслідок попередньої атаки рф на Одещину значних пошкоджень зазнав Морський вокзал та готель Одеса-Кемпінські.

«Щодо готелю - до цього часу проводяться слідчі дії, тож ми не розуміємо можливість його подальшого функціонування. Чекаємо на висновки експертів. Робити передчасні висновки неправильно. Роботи багато, комплекс - об’ємний, і щоб перевірити все - потрібен час. Спеціалісти знають свою роботу, чекаємо від них деталізації всіх процесів», - розповів очільник ОВА.

Також Кіпер прокоментував ситуацію з портовою інфраструктурою області.

«Щодо порту Південний та порту Чорноморськ, це - потужні порти, одні із найбільших портів у Європі. Пошкодження, які вони постійно отримують, додають спаду їх потужностям. Але, в разі необхідності, ми докладено усіх зусиль, аби вони могли функціонувати, забезпечувати експорт і імпорт», - повідомив він.

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