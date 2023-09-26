Кипер: В Одесской области восстанавливают паромный комплекс, пострадавший в результате ночной атаки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В ночь на сегодня российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий разрушениям подверглась припортовая инфраструктура, здание пункта пропуска, складские помещения. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Кипер уточнил, что пункт пропуска пока не работает. Его работа приостановлена до завершения следственных действий.
«Что касается пункта пропуска – то с румынской стороной мы на постоянном контакте. Но, к счастью, никакого вреда для румынской стороны нанесен не был. Поэтому мы своими силами отрабатываем пострадавшую часть паромного комплекса, чтобы он и в дальнейшем стабильно функционировал», - рассказал он.
Кипер напомнил, что в результате предыдущей атаки рф на Одесскую область значительные повреждения получил Морской вокзал и отель Одесса-Кемпинские.
«Что касается отеля - до сих пор проводятся следственные действия, поэтому мы не понимаем возможность его дальнейшего функционирования. Ждем выводов экспертов. Делать преждевременные выводы неправильно. Работы много, комплекс - объемный, и чтобы проверить все - нужно время. Специалисты знают свою работу, ждем от них детализации всех процессов», - рассказал глава ОВА.
Также Кипер прокомментировал ситуацию с портовой инфраструктурой области.
«Что касается порта Южный и порта Черноморск, это - мощные порты, одни из крупнейших портов в Европе. Повреждения, которые они постоянно получают, добавляют спада их мощностям. Но, в случае необходимости, мы приложим все усилия, чтобы они могли функционировать, обеспечивать экспорт и импорт», - сообщил он.
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