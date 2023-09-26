Кипер: В Одесской области восстанавливают паромный комплекс, пострадавший в результате ночной атаки рф

ukru
Эксклюзив
06:36 • 58664 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 104213 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 132281 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 166163 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 129950 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123185 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 161350 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116577 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123036 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 64048 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 110347 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 64473 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 103508 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 41098 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 132282 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 166164 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 119733 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 126714 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 161350 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 41098 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146189 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153641 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157964 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155918 просмотра
Актуальное
Кипер: В Одесской области восстанавливают паромный комплекс, пострадавший в результате ночной атаки рф

Кипер: В Одесской области восстанавливают паромный комплекс, пострадавший в результате ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 240746 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В ночь на сегодня российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попаданий разрушениям подверглась припортовая инфраструктура, здание пункта пропуска, складские помещения. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Кипер уточнил, что пункт пропуска пока не работает. Его работа приостановлена до завершения следственных действий.

«Что касается пункта пропуска – то с румынской стороной мы на постоянном контакте. Но, к счастью, никакого вреда для румынской стороны нанесен не был. Поэтому мы своими силами отрабатываем пострадавшую часть паромного комплекса, чтобы он и в дальнейшем стабильно функционировал», - рассказал он.

Кипер напомнил, что в результате предыдущей атаки рф на Одесскую область значительные повреждения получил Морской вокзал и отель Одесса-Кемпинские.

«Что касается отеля - до сих пор проводятся следственные действия, поэтому мы не понимаем возможность его дальнейшего функционирования. Ждем выводов экспертов. Делать преждевременные выводы неправильно. Работы много, комплекс - объемный, и чтобы проверить все - нужно время. Специалисты знают свою работу, ждем от них детализации всех процессов», - рассказал глава ОВА.

Также Кипер прокомментировал ситуацию с портовой инфраструктурой области.

«Что касается порта Южный и порта Черноморск, это - мощные порты, одни из крупнейших портов в Европе. Повреждения, которые они постоянно получают, добавляют спада их мощностям. Но, в случае необходимости, мы приложим все усилия, чтобы они могли функционировать, обеспечивать экспорт и импорт», - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночная атака в Одесской области: враг попал в припортовую инфраструктуру, есть пострадавшие

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы