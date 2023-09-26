Румунія відреагувала на атаку рф у районі кордону з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністерство національної оборони Румунії засудило нічну атаку дронами російських військ у районі кордону з Україною, ідеться у повідомленні міністерства у соцмережі X, пише УНН.
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"Міністерство національної оборони у режимі реального часу відслідковувало повітряну обстановку в районі державного кордону під час атак росії минулої ночі на деякі об'єкти та елементи української цивільної інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади", - ідеться у заяві Міноборони Румунії.
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Дронова атака тривала дві години. Ворог знов тероризував Подунав'я Одещини.