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Под мостом в Черкасской области нашли боеприпасы и взрывчатку

Киев • УНН

 • 9808 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Тайник боеприпасов нашли возле автодороги под мостом на территории Тальновского района Черкасской области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области, передает УНН.

Под мостом в Черкасской области нашли боеприпасы и взрывчатку

"В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества "пластид", - говорится в сообщении.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз. По данному факту Тальновским отделением полиции открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению происхождения боеприпасов и их владельца.

Напомним, в Донецкой области правоохранители изъяли из-под земли около 300 артиллерийских снарядов, которые были закопаны посреди поля с.Яснобродовка Ясиноватского района Донецкой области.

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