Під мостом на Черкащині виявили боєприпаси і вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Схованку боєприпасів знайшли біля автодороги під мостом на території Тальнівського району Черкаської області. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Черкаській області, передає УНН.
“Під час огляду місця події працівники поліції вилучили п’ять гранатометних пострілів ВОГ-17м, дві гранати РГД-5 з маркуванням та два запали до них, 54 набої калібру 12,7 мм до кулемету ДШК, а також понад два кілограми вибухової речовини “Пластид”, — йдеться у повідомленні.
Виявлені боєприпаси вилучено та направлено на проведення відповідних експертиз. За даним фактом Тальнівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи зі встановлення походження боєприпасів та їх власника.
Нагадаємо, у Донецькій області правоохоронці вилучили з-під землі близько 300 артилерійських снарядів, які були закопані посеред поля с. Яснобродівка Ясинуватського району Донецької області.