Под Марьинкой "отминусовали" еще один российский штурмовик Су-25

Цитата

"Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим!" - указали в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники.