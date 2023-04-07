Под Марьинкой "отминусовали" еще один российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Силы обороны Украины в районе Марьинки в Донецкой области уничтожили российский штурмовик Су-25, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
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"Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим!" - указали в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники.