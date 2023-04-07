Під Мар'їнкою "відмінусували" ще один російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сили оборони України у районі Мар'їнки на Донеччині знищили російський штурмовик Су-25, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - вказали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 110 осіб, 3633 танків та сотень одиниць військової техніки.