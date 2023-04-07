Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 177 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 110 осіб, 3633 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 07.04.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3633 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 7016 (+3),
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- артилерійських систем – 2722 (+8),
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- РСЗВ – 533 (+1),
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- засобів ППО ‒ 281 (+0),
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- літаків – 306 (+0),
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- гелікоптерів – 292 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2291 (+4),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13),
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- спеціальної техніки ‒ 304 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів.