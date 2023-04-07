Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 177 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 07.04.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
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- танков - 3633 (+2),
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- боевых бронированных машин - 7016 (+3),
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- артиллерийских систем - 2722 (+8),
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- РСЗВ – 533 (+1),
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- средств ПВО - 281 (+0),
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- самолётов – 306 (+0),
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- вертолётов – 292 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5587 (+13),
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- специальной техники - 304 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.