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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 177 тысяч

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 177 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 110 человек, 3633 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 07.04.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
  • танков - 3633 (+2),
  • боевых бронированных машин - 7016 (+3),
  • артиллерийских систем - 2722 (+8),
  • РСЗВ – 533 (+1),
  • средств ПВО - 281 (+0),
  • самолётов – 306 (+0),
  • вертолётов – 292 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5587 (+13),
  • специальной техники - 304 (+2).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.

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