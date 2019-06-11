Под КСУ стянули силовиков

Сейчас на улице Антоновича расположены 4 автозака с бойцами Нацгвардии, и два автобуса с спецназовцами. Также, вблизи суда не менее 3-х машин патрульной полиции. Улицу Жилянская патрулируют полицейские и полиция диалога.

Кроме того, около 8:00 утра полиция проверяла машины у КСУ на предмет взрывчатки.



Как сообщал УНН, сегодня, 11 июня, Конституционный суд начнет рассмотрение обращения нардепов о неконституционности Указа Президента о роспуске ВР.