Під КСУ стягнули силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. До будівлі Конституційного суду, до якого має прибути о 10 годині Президент України Володимир Зеленський стягнули силовиків передає кореспондент УНН.
Наразі на вулиці Антоновича розташовані 4 автозака з бійцями Нацгвардії, та два автобуси зі спецпризначенцями. Також, поблизу суду щонайменше 3 автівки патрульної поліції. Вулицю Жилянську патрулюють поліцейські та поліція діалогу.
Крім того, близько 8 години ранку поліція перевіряла автівки біля КСУ на предмет вибухівки.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 11 червня, Конституційний суд почне розгляд звернення нардепів про неконституційність Указу Президента про розпуск ВР.