Под Кременчугом произошел пожар на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Спасатели со вчерашнего вечера пытаются потушить пожар вблизи с. Белецковка Кременчугского района, в месте хранения твердых бытовых отходов, общей площадью 5 га. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Огнем уничтожен мусор на площади 1 га.
В тушении пожара принимают участие 12 человек личного состава 14-й, 15-й, 16-й государственных пожарно-спасательных частей и 3 единицы техники.
Сейчас ликвидация пожара продолжается.
Причину возникновения возгорания устанавливают специалисты.
На прошлой неделе под Полтавой два дня тушили пожар на городской свалке .