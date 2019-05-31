Під Кременчуком сталася пожежа на звалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Рятувальники з вчорашнього вечора намагаються загасити пожежу поблизу с. Білецьківка Кременчуцького району, в місці зберігання твердих побутових відходів, загальною площею 5 га. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Вогнем знищено сміття на площі 1 га.
У гасінні пожежі беруть участь 12 чоловік особового складу 14-ї, 15-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 3 одиниці техніки.
Наразі ліквідація пожежі триває.
Причину виникнення займання встановлюють фахівці.
Нагадаємо, минулого тижня під Полтавою два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі.