Під Кременчуком сталася пожежа на звалищі

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Рятувальники з вчорашнього вечора намагаються загасити пожежу поблизу с. Білецьківка Кременчуцького району, в місці зберігання твердих побутових відходів, загальною площею 5 га. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС. 

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Вогнем знищено сміття на площі 1 га.

У гасінні пожежі беруть участь 12 чоловік особового складу 14-ї, 15-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 3 одиниці техніки.

Наразі ліквідація пожежі триває.

Причину виникнення займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, минулого тижня під Полтавою два дні гасили пожежу на міському сміттєзвалищі

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