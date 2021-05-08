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Под Киевом сгорел приют для бездомных

Под Киевом сгорел приют для бездомных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В Боярке, на перекрестке улиц Киевская и Шевченко, масштабный пожар уничтожил приют для бездомных. О происшествии сообщил житель Боярки Сергей Сталюк в соцсети Facebook, передает УНН.

Цитата

"В Боярке, на перекрестке улиц Киевская и Шевченко, крупный пожар уничтожил приют для бездомных. Пламя было видно из-за крыш соседних домов ", - написал Сталюк.

Детали

Сообщается, что происшествие произошло поздно вечером 7 мая, накануне выходных. По информации пользователей соцсетей, в здании, где располагался приют, также находилась контора по предоставлению ритуальных услуг.

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Сталюк отметил, что в обоих заведениях никто не пострадал - спасатели успели всех вытащить из огня.

Сейчас информация о происшествии отсутствует на сайте областного управления ГСЧС.

Напомним

Как сообщал УНН, ранее в Киевской области возник пожар в детском саду.

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