Під Києвом згорів притулок для безпритульних

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Боярці, на перехресті вулиць Київська та Шевченка, масштабна пожежа знищила притулок для бездомних. Про подію повідомив житель Боярки Сергій Сталюк у соцмережі Facebook, передає УНН.

Цитата

“У Боярці, на перехресті вулиць Київська та Шевченка, масштабна пожежа знищила притулок для бездомних. Полум'я було видно з-за дахів сусідніх будинків”, - написав Сталюк.

Деталі

Повідомляється, що пригода сталася пізно ввечері 7 травня, напередодні вихідних. За інформацією користувачів соцмереж, в будівлі, де розташовувався притулок, також перебувала контора з надання ритуальних послуг.

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Сталюк зазначив, що в обох закладах ніхто не постраждав - рятувальники встигли всіх витягти з вогню.

Наразі інформація про подію відсутня на сайті обласного управління ДСНС.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, раніше на Київщині виникла пожежа в дитячому садочку.

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