Під Києвом згорів притулок для безпритульних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Боярці, на перехресті вулиць Київська та Шевченка, масштабна пожежа знищила притулок для бездомних. Про подію повідомив житель Боярки Сергій Сталюк у соцмережі Facebook, передає УНН.
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“У Боярці, на перехресті вулиць Київська та Шевченка, масштабна пожежа знищила притулок для бездомних. Полум'я було видно з-за дахів сусідніх будинків”, - написав Сталюк.
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Повідомляється, що пригода сталася пізно ввечері 7 травня, напередодні вихідних. За інформацією користувачів соцмереж, в будівлі, де розташовувався притулок, також перебувала контора з надання ритуальних послуг.
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Сталюк зазначив, що в обох закладах ніхто не постраждав - рятувальники встигли всіх витягти з вогню.
Наразі інформація про подію відсутня на сайті обласного управління ДСНС.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, раніше на Київщині виникла пожежа в дитячому садочку.