Под Киевом водитель сбил двух детей, мальчик в реанимации

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71339 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66192 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74508 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115883 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114581 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142509 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107351 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108779 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

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Под Киевом водитель сбил двух детей, мальчик в реанимации

Под Киевом водитель сбил двух детей, мальчик в реанимации

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Под Киевом в селе новые петровцы автомобиль сбил двоих детей, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"ДТП с пострадавшими детьми под Киевом, в с. Новые Петровцы. Предварительно, автомобиль сбил двух детей - мальчик и девочка, 7 класс. Были госпитализированы в срочном порядке. Мальчик сейчас находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что информации о состоянии девочки пока нет.

"На месте работают патрульная полиция и следственно- оперативная группа", - добавили в dtp.kiev.ua.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал пожилую женщину.

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