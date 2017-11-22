Под Киевом водитель сбил двух детей, мальчик в реанимации

"ДТП с пострадавшими детьми под Киевом, в с. Новые Петровцы. Предварительно, автомобиль сбил двух детей - мальчик и девочка, 7 класс. Были госпитализированы в срочном порядке. Мальчик сейчас находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что информации о состоянии девочки пока нет.

"На месте работают патрульная полиция и следственно- оперативная группа", - добавили в dtp.kiev.ua.

Напомним, в Киеве на Харьковском шоссе на остановке "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переехал пожилую женщину.