Під Києвом водій збив двох дітей, хлопчик в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Під Києвом в селі нові Петрівці автомобіль збив двох дітей, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
"ДТП з постраждалими дітьми під Києвом, в с. Нові Петрівці. Попередньо, автомобіль збив двох дітей - хлопчик і дівчинка, 7 клас. Були госпіталізовані в терміновому порядку. Хлопчик зараз перебуває в реанімації", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що інформації про стан дівчинки поки немає.
"На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група", - додали в dtp.kiev.ua.
Нагадаємо, в Києві на Харківському шосе на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переїхав жінку похилого віку.