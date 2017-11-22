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Під Києвом водій збив двох дітей, хлопчик в реанімації

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Під Києвом в селі нові Петрівці автомобіль збив двох дітей, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

"ДТП з постраждалими дітьми під Києвом, в с. Нові Петрівці. Попередньо, автомобіль збив двох дітей - хлопчик і дівчинка, 7 клас. Були госпіталізовані в терміновому порядку. Хлопчик зараз перебуває в реанімації", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що інформації про стан дівчинки поки немає.

"На місці працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група", - додали в dtp.kiev.ua.

Нагадаємо, в Києві на Харківському шосе на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переїхав жінку похилого віку.

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