Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с гражданами Беларуси. В салоне были дети, передает УНН со ссылкой на “Белсат”.
“В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с жителями из Мозыря”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в салоне автобуса были дети.
Также сообщается, что пассажиры автобуса возвращались домой из киевского аквапарка.
Как отмечает издание, по данным свидетелей, в дорожном происшествии чудом обошлось без жертв.
Пострадавшие люди скоро будут на родине. В Мозыре некоторые из них поедут сразу в больницу.
Как сообщал УНН, автобус столкнулся с грузовиком в Кении, более 30 человек погибли.