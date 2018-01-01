Під Києвом перекинувся автобус з білорусами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У неділю під Києвом перекинувся автобус згромадянами Білорусі. У салоні були діти, передає УНН з посиланням на “Белсат”.
“У неділю під Києвом перекинувся автобус з жителями з Мозиря”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в салоні автобуса були діти.
Також повідомляється, що пасажири автобуса поверталися додому з київського аквапарку.
Як зазначає видання, за даними свідків, в дорожній пригоді дивом обійшлося без жертв.
Постраждалі люди скоро будуть на батьківщині. У Мозирі деякі з них поїдуть відразу в лікарню.
Як повідомляв УНН, автобус зіштовхнувсі із вантажівкою у Кенії, понад 30 осіб загинули.