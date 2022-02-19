Под Киевом двое подростков оказались на льдине за полкилометра от берега. Одного спасали с воды, он - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В селе Глебовка на центральном пляже Киевского водохранилища двое людей оказались на льдине примерно на расстоянии 400 м, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Вчера, 18 февраля, в селе Глебовка Дымерской СТГ на центральном пляже Киевского водохранилища двое людей на льдине остались изолированными от берега примерно на расстоянии 400 м.
По прибытию на водоем, спасатели сразу приступили к спасению граждан. Ими оказались двое подростков 15-ти и 18-ти лет.
Одного парня достали с воды, другого сняли со льдины и с помощью лодки доставили на берег. Одного из них госпитализировали в Вышгородскую центральную районную больницу.
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