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Під Києвом двоє підлітків опинились на крижині за пів кілометра від берега. Одного рятували з води, він - у лікарні

Під Києвом двоє підлітків опинились на крижині за пів кілометра від берега. Одного рятували з води, він - у лікарні

Київ • УНН

 • 30201 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У селі Глібівка на центральному пляжі Київського водосховища двоє людей опинились на крижині приблизно на відстані 400 м, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Учора, 18 лютого, у селі Глібівка Димерської СТГ на центральному пляжі Київського водосховища двоє людей на крижині залишились ізольованими від берега приблизно на відстані 400 м.

По прибуттю на водойму, рятувальники одразу приступили до порятунку громадян. Ними виявились двоє підлітків 15-ти та 18-ти років.

Одного хлопця дістали з води, іншого зняли з крижини та за допомогою човна доставили на берег. Одного з них госпіталізували до Вишгородської центральної районної лікарні.

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