Под Киевом мужчина с психическими расстройствами изнасиловал и сжег 83-летнюю женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киевской области страдающий психическим расстройством мужчина задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку. Об этом сообщили правоохранители столичного региона, передает УНН.
“32-летний парень через окно проник в дом 83-летней односельчанки, применил к ней физическое и половое насилие, похитил 2 мобильных телефона, сгреб постель и поджег, после чего пошел домой спать”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, жуткое преступление произошло в ночь на 11 июля в селе Леоновка Кагарлицкого района.
В результате преступных действий психически нездорового мужчины погибла старушка и частично сгорел ее дом.
Работники Кагарлицкого отделения полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили и задержали подозреваемого по месту его жительства. Он признался в содеянном.
Сейчас Кагарлицкий районный суд Киевской области вынес решение о направлении мужчины на принудительное психиатрическое лечение.
Продолжается комплекс следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 27 июня Апелляционной суд Хмельницкой области назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы работнику учреждения культуры г.Староконстантинов, который в июне 2017 года с особой жестокостью совершил убийство женщины, которая выполняла обязанности библиотекаря.