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Під Києвом чоловік із психічними розладами зґвалтував і спалив 83-річну жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. На Київщині психічнохворий задушив, зґвалтував, пограбував і підпалив пенсіонерку. Про це повідомили правоохоронці столичного регіону, передає УНН.

“32-річний молодик через вікно проник до будинку 83-річної односельчанки, застосував до неї фізичне та статеве насилля, викрав 2 мобільні телефони, згріб постіль і підпалив, після чого пішов додому спати”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, моторошний злочин стався проти ночі 11 липня у селі Леонівка Кагарлицького району.

У результаті злочинних діянь психічнохворого загинула бабуся та частково згорів її будинок.

Працівники Кагарлицького відділення поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили та затримали підозрюваного за місцем його проживання. Він зізнався у скоєному.

Наразі Кагарлицький районний суд Київської області виніс ухвалу про направлення молодика на примусове психіатричне лікування.

Триває комплекс слідчих дій. Призначено низку експертиз. Попередньо відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 червня Апеляційній суд Хмельницької області призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі працівнику закладу культури м.Старокостянтинів, який у червні 2017 року з особливою жорстокістю вчинив убивство жінки, що виконувала обов'язки бібліотекаря.

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