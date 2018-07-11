Під Києвом чоловік із психічними розладами зґвалтував і спалив 83-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На Київщині психічнохворий задушив, зґвалтував, пограбував і підпалив пенсіонерку. Про це повідомили правоохоронці столичного регіону, передає УНН.
“32-річний молодик через вікно проник до будинку 83-річної односельчанки, застосував до неї фізичне та статеве насилля, викрав 2 мобільні телефони, згріб постіль і підпалив, після чого пішов додому спати”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, моторошний злочин стався проти ночі 11 липня у селі Леонівка Кагарлицького району.
У результаті злочинних діянь психічнохворого загинула бабуся та частково згорів її будинок.
Працівники Кагарлицького відділення поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили та затримали підозрюваного за місцем його проживання. Він зізнався у скоєному.
Наразі Кагарлицький районний суд Київської області виніс ухвалу про направлення молодика на примусове психіатричне лікування.
Триває комплекс слідчих дій. Призначено низку експертиз. Попередньо відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 27 червня Апеляційній суд Хмельницької області призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі працівнику закладу культури м.Старокостянтинів, який у червні 2017 року з особливою жорстокістю вчинив убивство жінки, що виконувала обов'язки бібліотекаря.