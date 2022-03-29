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Под Киевом из-за обстрелов оккупантов погибли еще пять человек - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 92438 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Оккупанты продолжают убивать мирных жителей и уничтожать инфраструктуру Киевской области, известно о еще пяти погибших в результате вражеских обстрелов, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Под Киевом из-за обстрелов оккупантов погибли еще пять человек - Офис Генпрокурора

Цитата

"Окружные прокуратуры области осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

По данным следствия, 27 и 28 марта 2022 года вооруженные силы рф, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили обстрел села Святопетровское Бучанского района. "Вражескими снарядами убиты 4 мирных жителей, разрушены и повреждены жилые дома", - указали в ОГП.

"В результате ракетного обстрела села Софиевская Борщаговка смертельные осколочные ранения получил местный житель, повреждены дома", - добавили в ОГП.

В Бориспольском районе в результате ракетного обстрела одного из сел, как сообщается, также были разрушены частные жилые дома.

Дополнение

В Украине расследуют 3085 производств относительно военных преступлений.

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